Сценарист «Слова пацана» ответил на вопрос о втором сезоне сериала

Сценарист сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Андрей Золотарев ответил на вопрос о втором сезоне проекта. Его цитирует ТАСС.

Золотарев высказался на мастер-классе в рамках Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня». По его словам, второго сезона сериала пока не будет.

«Нам нужно теперь в этом более узком пространстве сделать не хуже. То есть мы не можем себе позволить просто сделать то же самое», — уверен он.

По словам Золотарева, изначально история о казанских группировщиках была рассчитана на три сезона. Команда проекта знает, как будут развиваться истории персонажей дальше, однако не уверена, что хочет этого развития.

«Это должна быть не только продюсерская, но и творческая уверенность, что мы должны туда пойти», — заключил сценарист.

Накануне режиссер Алексей Учитель оценил актерское будущее своей дочери Анны Пересильд после успеха сериала «Слово пацана».

«Да, теперь сериал «Слово пацана» имеет огромный успех и когда мы с дочкой идем куда-нибудь, к нам бросается немыслимое количество людей, чтобы сфотографироваться с ней. Но я уверен, что звездная болезнь не коснется Ани в силу ее характера и примера родителей. А вот как дальше поступить? Предложений очень много», — отметил Учитель.

Ранее Ани Лорак рассказала о непростом периоде в отношениях с дочерью.