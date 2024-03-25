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Наталья Рудова пригрозила «националистам» баном в соцсетях на фоне теракта

Актриса Наталья Рудова заявила, что не потерпит оскорблений из-за национальности

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актриса Наталья Рудова в своем Telegram-канале пригрозила заблокировать «националистов», которые позволяют себе оскорбления по национальному признаку в адрес других подписчиков ее блога.

«Все националисты будут блокированы во всех моих соцсетях! Я человек. И не позволю делить людей на своих страницах по национальности, цвету кожи или религии! Скажите спасибо что я вас, счастливые мамочки Антошек и Сережек, а именно дамочек кто разжигает ненависть, не выставляю в публичное поле!» — возмутилась Рудова (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).

Она подчеркнула, что человека определяют только его поступки. Рудова посоветовала фанатам быть людьми и обнять своих близких.

Недавно блогер Ида Галич заступилась за таджиков. Блогерша опубликовала заголовки новостей, в которых иностранные граждане спасали людей и животных в России. Она выступила против дискриминации по национальному происхождению. Также блогерша Дина Саева, которая является уроженкой Таджикистана, призвала интернет-пользователей не разжигать межнациональный конфликт после теракта.

Ранее Эмин Агаларов рассказал, что делал в «Крокусе» в первый час после теракта.

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