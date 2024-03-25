Эмин Агаларов рассказал, что делал в «Крокусе» в первый час после теракта

Певец и бизнесмен Эмин Агаларов в разговоре с РИА Новости рассказал, что делал в первые часы после теракта в «Крокус Сити Холле», который принадлежит его отцу Аразу Агаларову.

«Вместе с сотрудниками МЧС и директором «Крокус Сити Холла» Романом Грачевым, я лично попал в здание через 40 минут после того, как прозвучали первые выстрелы. Мы заходили внутрь несколько раз и провели там более 30 минут, прошли все эвакуационные коридоры, которые не были задымлены на тот момент», — заявил Агаларов.

По словам артиста, сотрудникам зала удалось взломать дверь серверной, чтобы вытащить оттуда камеры видеонаблюдения, которые помогли сотрудникам правоохранительных органов выследить зачинщиков теракта. Артист добавил, что после этого его личная охрана и сотрудники «Крокус Сити Холла» помогали вытаскивать тела на улицу, чтобы людям было легче выбраться из горящего здания.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Ранее Анна Asti пожертвовала миллион рублей на помощь пострадавшим при теракте в «Крокусе».