Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эмин Агаларов рассказал, что делал в «Крокусе» в первый час после теракта

Певец Эмин Агаларов приехал в «Крокус» спустя 40 минут после первого выстрела

close
100%
Мария Поспелова/РИА Новости

Певец и бизнесмен Эмин Агаларов в разговоре с РИА Новости рассказал, что делал в первые часы после теракта в «Крокус Сити Холле», который принадлежит его отцу Аразу Агаларову.

«Вместе с сотрудниками МЧС и директором «Крокус Сити Холла» Романом Грачевым, я лично попал в здание через 40 минут после того, как прозвучали первые выстрелы. Мы заходили внутрь несколько раз и провели там более 30 минут, прошли все эвакуационные коридоры, которые не были задымлены на тот момент», — заявил Агаларов.

По словам артиста, сотрудникам зала удалось взломать дверь серверной, чтобы вытащить оттуда камеры видеонаблюдения, которые помогли сотрудникам правоохранительных органов выследить зачинщиков теракта. Артист добавил, что после этого его личная охрана и сотрудники «Крокус Сити Холла» помогали вытаскивать тела на улицу, чтобы людям было легче выбраться из горящего здания.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Ранее Анна Asti пожертвовала миллион рублей на помощь пострадавшим при теракте в «Крокусе».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами