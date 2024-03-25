Член Союза художников России выжила в теракте в «Крокусе»

Член Союза художников России выжила в теракте в «Крокус Сити Холле», потому что спаслась в туалете. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Казинская в момент нападения террористов ждала выхода группы «Пикник» на сцену на балконе вместе с подругой. Сначала она услышала стрельбу за пределами зала, а после террористы вошли в зал.

«Кинула подругу на пол и еще кого-то и начала ползти к другому выходу по ряду. Выползли, побежали, снаружи зала тоже стреляли и загоняли обратно в зал», — вспоминает она.

Потом художница с подругой спустились на эскалаторе на второй этаж и спрятались в туалете. Женщины слышали, как вооруженные люди ходили рядом и стреляли.

«Я всех люблю. Здесь стреляют. Прощайте», — записывала родным голосовые сообщения она.

Несколько раз подруги пытались выбраться, но им мешал дым. Позже они все-таки решили идти на ощупь и встретили мужчину, который вывел их на улицу. Сейчас обе в реанимации с отравлением угарным газом, женщины лежат в одной палате.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин резко осудил западных звезд за их молчание о теракте в «Крокус Сити Холле».