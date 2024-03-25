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У «Пикника» в теракте сгорели все инструменты

Бас-гитарист «Пикника» Корчемный: у группы и оркестра сгорели все инструменты при теракте

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Евгения Новоженина/РИА Новости

Бас-гитарист группы «Пикник» Марат Корчемный рассказал, что у группы во время теракта в «Крокус Сити Холле» в Москве сгорели все инструменты. Его цитирует «Подъем».

По словам Корчемного, артисты ищут возможность, чтобы помочь пострадавшим и провести концерт в Петербурге 27 марта.

«Мы с оркестром обсуждаем, это все на этапе обсуждений и поиска возможностей. С нами это не согласовывалось. Мы только занимаемся этим вопросом и пытаемся что-то сделать», — сказал он, добавив, что инструменты сгорели и у оркестра.

Все средства в случае, если концерт проведут, будут направлены пострадавшим, а само выступление будет концертом памяти.

«Сейчас других форм, которыми мы можем помочь людям, не существует, кроме как что-то делать», — заключил он.

В Концертном зале «Октябрьский», где 27 марта запланирован концерт «Пикника», сообщили, что мероприятие планируется к проведению.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Накануне зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко предложила возвести храм или соорудить сквер на месте трагедии в «Крокус Сити Холле».

Ранее «Пикник» подтвердил, что концерт группы в Петербурге состоится.

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