Группа «Пикник» выступит в Петербурге

Запланированный на 27 марта концерт группы «Пикник» в Санкт-Петербурге состоится, он не будет отменен. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба концертного зала «Октябрьский», где должны выступить артисты.

«27 марта концерт группы «Пикник» состоится», — говорится в сообщении.

Других подробностей не приводится.

Незадолго до этого Telegram-канал Mash опубликовал кадры с репетиции группы «Пикник» перед несостоявшимся концертом в московском концертном зале «Крокус Сити Холл», где произошел теракт.

На кадрах видно, как члены группы проверяют звук и проводят последние репетиционные мероприятия перед грядущим концертом. По данным канала, музыканты начали проверку в 17:00, после чего ушли в гримерку, откуда и услышали первые выстрелы.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».