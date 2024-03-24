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Возлюбленный Юлии Пересильд дебютировал в качестве режиссера

Актер Михаил Тройник представил короткометражку «Ночной танец» на фестивале

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mihailtroynik/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актер Михаил Тройник представил на кинофестивале «Дух огня» свой первый короткометражный фильм «Ночной танец», где выступил в качестве режиссера, сценариста, актера и продюсера. Об этом пишет «7 дней».

Главную роль в метре сыграл сам Тройник и хореограф Алла Сигалова.

1 декабря сообщалось, что актеры Юлия Пересильд и Михаил Тройник поженились. По данным Telegram-канала «Героиня Татлера», звезды зарегистрировали свои отношения в одном из столичных ЗАГСов. При этом сами артисты не подтверждали информацию. Отмечалось, что это первый официальный брак как для Тройника, так и для Пересильд. Несмотря на то, что артистка воспитывает двоих дочерей от режиссера Алексея Учителя.

О романе Пересильд и Тройника стало известно в ноябре 2022 года через пять месяцев после их первого свидания. Артисты появились вместе на церемонии вручения премии OK! Awards «Больше чем звезды», а позже актриса публично подтвердила отношения.

Ранее Алексей Учитель рассказал об актерском будущем Анны Пересильд после успеха «Слова пацана».

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