«Чайф» отменили концерт в Петербурге после теракта в «Крокус Сити Холле»

Лидер рок-группы «Чайф» Владимир Шахрин сообщил в Telegram-канале коллектива о переносе концерта в Санкт-Петербурге на фоне трагедии в «Крокус Сити Холле».

«Думал, что за ночь смогу осмыслить случившееся вчера чудовищное событие… В моей голове не укладывается, как это могло происходить… Как может быть такое абсолютное зло. Мы всей группой переживаем за вас… Конечно, сегодня нельзя выйти на сцену. Я не представляю, как я могу петь веселые песни», — сказал Шахрин.

Певец выразил мнение, что абсолютному злу может противостоять только абсолютное добро. Он выразил соболезнования всем пострадавшим от рук террористов и уточнил, что концерт состоится 6 апреля.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

«Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее Элвин Грей перенес концерты из-за теракта в «Крокус Сити Холле».