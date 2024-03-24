Россия и Индия снимут фильм о детях из плохих семей

Режиссер Тина Баркалая приступит к съемкам российско-индийского проекта «Жемчуг» в конце 2024 года. Об этом сообщила продюсер картины Екатерина Филиппова в беседе с ТАСС.

«Это семейная сага, современная, привязанная к очень актуальной теме детской опеки, удочерения, усыновления. История уникальна тем, что там нет стандартизированного подхода к теме, в плане тяжелого социального вектора. Здесь представлен совершенно другой взгляд на давно известную проблему», — отметила Филиппова.

Продюсер заявила, что в картине будет показано, что иногда хороший детский дом лучше, чем плохая семья. Она отметила, съемки пройдут в ноябре-декабре, когда в России уже будет лежать снег, а в Индии закончится сезон дождей. Основные события фильма разворачиваются в Ханты-Мансийске, поэтому основная работа над картиной будет проходить именно в этом российском городе. Но также создатели планируют снимать в Москве и Индии и привлечь к проекту зарубежных актеров.

Фильм выйдет в кинотеатрах России, но, как отметила Филиппова, его могут показать и в Индии.

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