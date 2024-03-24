«Зыбучий песок»: Егор Шип потерял 15 миллионов рублей из-за зависимости

Блогер и певец Егор Шип на «Шоу Воли» признался, что проиграл в казино более 15 миллионов рублей. Об этом пишет kp.ru.

«Это реальная проблема, и этим страдает большое количество людей! Я просто перешел в более осознанный этап и понимаю, что это не то, к чему нужно стремиться и от чего нужно ждать какого-то шанса. В казино шанса не бывает. Это деструктивная штука, она засасывает, как зыбучий песок», — рассказал Шип.

Он посоветовал россиянам трудиться и искать для себя шансы в работе. Шип подчеркнул, что у казино выиграть невозможно. Артист также заверил, что уже избавился от пагубной зависимости.

В начале июля Егора Шипа задержали во время съемок клипа в Москве у здания МГУ. У звезды забрали все средства связи, и не было возможности связаться с ним. Подробности задержания не сообщались.

Егор Шип обучался в Академии популярной музыки Игоря Крутого. В 2019 году он начал карьеру видеоблогера, появившись на канале Егора Декстера в роли «богатого школьника». В том же году создал свой YouTube-канал, на котором записывал бэкстейджи, челленджи и пранки.

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