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Лазарев перенес концерт в Карелии из-за траура: «Берегите друг друга»

Певец Сергей Лазарев перенес концерт в Карелии из-за теракта в «Крокусе»

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Сергей Лазарев/YouTube

Певец Сергей Лазарев сообщил в своем Telegram-канале о переносе концерта в Кондопоге в связи с трагическими событиями в «Крокус Сити Холл».

«Все подробности позже. Берегите друг друга!» — добавил исполнитель.

Выступление Лазарева, которое было запланировано на 24 марта, состоится в другую дату. Ее объявят позднее. До этого сообщалось, что певец Олег Газманов отменил все мартовские концерты из-за теракта в «Крокусе». Артист заявил, что скорбит вместе со своей группой из-за трагедии и желает выздоровления пострадавшим в теракте.

24 марта стало известно, что Русский драматический театр им. Н.А. Бестужева в Улан-Удэ решил провести спектакль «Очень простая история» 24 марта, а деньги с продажи билетов направить семьям, потерявшим близких в теракте в «Крокус Сити Холле».

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Ранее лидер «Пикника» опубликовал видеообращение к семьям пострадавших в теракте.

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