Концерт оркестра под руководством Башмета перенесли в «Сириусе» из-за траура

Концерт-закрытие Всероссийского юношеского симфонического оркестр под управлением дирижера Юрия Башмета перенесен на Весеннем музыкальном фестивале в «Сириусе». Об этом сказано на сайте мероприятия.

В пресс-службе фестиваля добавили, что решение об отмене связано с объявленным общенациональным днем траура в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл». Выступление музыкантов на закрытии должно было состоятся 24 марта.

Днем ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в предстоящие выходные 23-24 марта в столице будут отменены все массовые мероприятия в связи с трауром.

До этого стало известно, что МХТ имени А.П. Чехова перенес церемонию вручения Премии Художественного театра. В театре также отменены показы спектаклей 23 и 24 марта. Представители МХТ имени Чехова выразили соболезнования семьям, потерявшим близких в теракте.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

«Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее Олег Газманов отменил все мартовские концерты из-за теракта в «Крокусе».