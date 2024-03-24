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Моргенштерн* обратился к пострадавшим в теракте: «Не стесняйтесь, у нас много денег»

Рэпер Моргенштерн призвал пострадавших в теракте не бояться просить помощи

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MORGENSHTERN/YouTube

Рэпер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) призвал пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» не стесняться обращаться к его команде за помощью. Обращение музыканта опубликовано в Telegram-канале «Не Моргенштерн».

«У нас много бабок: 40 млн рублей бюджет, и он пополняется. Мы потратили всего 4 млн рублей [на помощь пострадавшим. — «Газета.Ru»]», — заявил рэпер.

Он отметил, что переводы можно сделать анонимно, если люди боятся его статуса иноагента. Под конец своего обращения Моргенштерн повторил, что у него есть деньги, чтобы помощь пострадавшим при трагедии и их семьям и завершил речь фразой: «Мы готовы помогать».

24 марта стало известно, что Моргенштерн выплатил 1 млн рублей школьнику, спасшему больше 100 человек при теракте. Рэпер порадовался за подростка и сказал, что «героев надо знать в лицо». До этого рэпер заявил, что готов оплатить медицинские расходы пострадавших и создал для этого специальный Telegram-бот.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

«Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее лидер «Пикника» опубликовал видеообращение к семьям пострадавших в теракте.

*  признан в РФ иностранным агентом
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