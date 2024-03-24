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Клара Новикова о теракте в «Крокусе»: «Я в ужасе»

Юмористка Новикова призналась, что не могла уснуть после теракта в «Крокусе»

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Юмористка Клара Новикова в беседе с mk.ru призналась, что пребывает в ужасе из-за трагедии в «Крокус Сити Холле», «как и все нормальные люди».

«Я в ужасе! Причем аншлаг, были проданы все билеты. Люди шли на концерт в нарядных платьях, пятничный вечер, заранее купили билеты, свой вечер они так решили устроить. Многие пришли с детьми… Это ужас!» — заявила артистка.

Она призналась, что не могла уснуть, прочитав новости о теракте. Новикова добавила, что недалеко живет от концертной площадки и не раз бывала на концертах в «Крокусе».

«У меня нет слов… Как перестать ходить в театры? Как перестать давать свои же концерты? Разве лично я могу обеспечить безопасность своей публики?» — добавила она.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

«Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее лидер «Пикника» опубликовал видеообращение к семьям пострадавших в теракте.

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