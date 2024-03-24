Shaman опубликовал песню-реквием: «Больно всей стране»

Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) в день общенационального траура опубликовал на своем YouTube-канале реквием, посвященный теракту в «Крокус Сити Холле».

«Случившееся невозможно понять, принять, осознать. Так больно, что нет сил даже кричать. Больно всем нам. Больно всей стране», — написал артист.

Он призвал скорбеть за тех, кого не стало в результате трагедии, и молиться о здравии выживших. Свою композицию, признался Дронов, он написал вчера.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

«Газета.Ru» вела трансляцию событий.

23 марта стало известно, что рэперша Инстасамка отправила 1 миллион рублей в фонд помощи пострадавшим после теракта. До этого Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) заявил, что готов оплатить медицинские расходы пострадавших и создал для этого специальный Telegram-бот. Российские артисты T-Killah и Жасмин стали донорами для пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле».

Ранее Олег Газманов отменил все мартовские концерты из-за теракта в «Крокусе».