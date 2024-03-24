Киркоров прилетел в Азербайджан

Певец и народный артист России Филипп Киркоров прилетел в Баку. Об этом сообщает местное издание Olay.az.

На опубликованном видео исполнитель в сопровождении четырех человек выходит из международного аэропорта имени Гейдара Алиева в Азербайджане и садится в машину. С представителями СМИ артист не стал разговаривать, несмотря на то, что около выхода Киркорова ждали фотографы и репортеры.

Накануне сообщалось, что Киркоров призвал к сплочению после теракта в «Крокусе». Он назвал концертную площадку домом для многих артистов, в который «пришли нелюди». Также певец выразил соболезнования всем пострадавшим, их семьям и близким.

«Страшный вечер. Пока нет места ни словам, ни рассуждениям. Только молюсь! Храни вас Боже!» — подытожил артист.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

«Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее музыканты «Пикника» выпустили официальное заявление о теракте в «Крокусе».