Федеральные телеканалы уберут из эфира рекламу из-за теракта в «Крокусе»

Федеральные телеканалы уберут из эфира рекламу в день общенационального траура, 24 марта. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службы вещателей.

В публикации отмечаются, что от рекламы отказались «НТВ», «Первый» и ВГТРК. Сетка вещания также будет изменена, Например, в были перенесены эфиры юмористического шоу «Звезды», а также программы «Международная пилорама», «Дачный ответ», «НашПотребНадзор», «Однажды…», «Первая передача» и «Чудо техники».

До этого президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура из-за теракта в «Крокус Сити Холле».

Также 23 марта глава ФСБ доложил Путину о задержании всех подозреваемых в теракте в «Крокусе».

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».