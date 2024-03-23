Конкурс на приз Культурного центра Образцовой стартовал в Петербурге

Всероссийский конкурс вокального и инструментального искусства на приз Культурного центра Елены Образцовой открылся в Санкт-Петербурге минутой молчания. Об этом сообщает ТАСС.

Так на конкурсе почтили память людей, которых не стало в теракте в «Крокус Сити Холле» в Москве.

В конкурсе примут участие 420 музыкантов более чем из 75 населенных пунктов России, а также из Белоруссии, Узбекистана, Азербайджана, Сербии и Китая. Возраст участников — от 7 до 22 лет.

Выступления конкурсантов пройдут в Концертном зале Мариинского театра, Атриуме Главного штаба Государственного Эрмитажа, Лицее искусств «Санкт-Петербург», а также самом культурном центре.

Закрытие конкурса состоится 28 марта. Соревнование проходит в рамках VI Международного фестиваля «Приношение Елене Образцовой». Так в Санкт-Петербурге празднуют 85-летие со дня рождения певицы.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее торжественное открытие и мероприятия культурной программы международного фестиваля кинодебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске были отменены после теракта в «Крокус Сити Холле».