Сотрудница Собчак оказалась в зале «Крокуса» во время теракта

Сотрудница компании Ксении Собчак «Осторожно Media» оказалась в зале «Крокус Сити Холла» во время теракта. Об этом сообщила Собчак в Telegram.

Девушка находилась на концерте с мамой.

«Стреляли сверху и снизу, бежать было некуда, ничего не говорили, не объявляли — куда идти, как спасаться, оберегать себя. Мы просто лежали на полу, ждали», — вспоминает она.

После, по словам журналистки, они с мамой искали укрытие и в итоге спрятались за горшками с цветами.

«Лежали несколько минут, стрельба все время продолжалась, то есть она вообще не прекращалась. И потом мы заметили, что люди стали как-то вниз уходить — и мы побежали со всеми», — объяснила она.

Во время эвакуации, уточнила журналистка, люди помогали другим, следили за безопасностью. После женщины смогли выбраться на парковку и уехали.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее пропавший участник группы «Пикник» вышел на связь после теракта.