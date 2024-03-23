Киносети «Каро», «Формула кино» и другие отменили сеансы после теракта в «Крокусе»

Крупные российские киносети отменили сеансы, запланированные на 23 и 24 марта, после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Информация об этом появилась в официальных Telegram-каналах кинотеатров.

Об отмене рассказали киносети «Формула кино» (кинотеатры в Москве и Московской области), киносети «Синема Стар» (Москва, Реутов, Коломна, Тула, Калуга, Орел, Тверь, Санкт-Петербург), киносети «Каро» (Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Екатеринбург), киносети «Киномакс» (Москва).

Вечером 22 марта группа мужчин открыла огонь из автоматического оружия по пришедшим на концерт группы «Пикник» в подмосковном «Крокус Сити Холле». В здании прогремело несколько взрывов, начался пожар.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун заявлял, что все силы и средства направлены на помощь пострадавшим в результате теракта, которых доставили в 12 больниц столицы.

«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее актер Бикович предупредил желающих помочь пострадавшим в «Крокусе» о мошенниках.