«Лебединое озеро» отменили в Кремлевском дворце после теракта в «Крокусе»

В Государственном Кремлевском дворце отменили массовые мероприятия, запланированные на 23 и 24 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя площадки.

«Отменяем мероприятия», — подтвердил источник.

23 марта в Кремле должны были показывать «Лебединое озеро» в постановке Государственного академического театра классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева. В малом зале площадки в этот день должны были прозвучать «Мировые рок-хиты на виолончелях» в исполнении Renaissance Cellos.

На 24 марта в Кремлевском дворце были запланированы показы музыкального шоу «За 80 дней вокруг света» и музыкальной сказки «Городок в табакерке».

Вечером 22 марта группа мужчин открыла огонь из автоматического оружия по пришедшим на концерт группы «Пикник» в подмосковном «Крокус Сити Холле». В здании прогремело несколько взрывов, начался пожар.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун заявлял, что все силы и средства направлены на помощь пострадавшим в результате теракта, которых доставили в 12 больниц столицы.

«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее актер Милош Бикович предупредил желающих помочь пострадавшим в «Крокусе» о мошенниках.