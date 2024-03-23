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Театры и музеи Москвы сообщили об отмене спектаклей на предстоящих выходных

В Москве музеи и театры сообщили об отмене спектаклей и закрытии 23 и 24 марта

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Московские музеи и театры опубликовали сообщения о закрытии 23 и 24 марта из-за теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Из-за трагедии закрылись все музеи Государственной Третьяковской галереи, Пушкинский и Исторический музеи.

В Москве театры сообщили на своих площадках и социальных сетях об отмене спектаклей. Объявления сделали уже «Современник», театр Вахтангова, МХТ им. А. П. Чехова, театр Наций и театр на Таганке.

До этого в Москве были отменены все спортивные, культурные и массовые мероприятия по решению мэра города Сергея Собянина.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла стрельба, а после произошел взрыв. По предварительным данным от ФСБ, в результате 40 человек погибли, еще более 100 получили ранения. Само здание горит. В Красногорске создан оперативный штаб. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Сервис »Яндекс. Такси» сделал бесплатными поездки от «Крокус Сити Холла» после того, как там произошел теракт с десятками погибших и пострадавших. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокусе».

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