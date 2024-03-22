Анита Цой помогла ребенку из детского дома найти семью

Певица Анита Цой посетила детский дом в Башкортостане и провела день с сиротой Эрнесом, которому помогла найти новую семью. Об этом пишет mk.ru.

Артистка прилетела в Уфу в рамках гастрольного тура и приняла приглашение посетить детский дом, где провела время с маленьким Эрнесом. Об этом событии написали в местных сообществах и показали по телевидению, в итоге маленький мальчик был усыновлен семейной парой, которая не осталась равнодушной к трагедии ребенка.

«Я расплакалась, когда это случилось. Расплакалась от счастья, от того, что есть подобные люди! Взять сегодня на себя такую ответственность способны только по-настоящему добрые и светлые люди. Я очень благодарна им. Эти люди у Бога на особом счету и им уготовлен рай», — заверила Цой.

Она подчеркнула, что планирует принимать участие в жизни малыша. По словам артистки, настоящим человеческим счастьем является семья, ведь ее нельзя купить ни за какие деньги.

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