«Могла ругнуться»: друг Пугачевой объяснил резкие слова певицы в адрес Михайлова

Экс-гитарист Аллы Пугачевой Александр Левшин рассказал mk.ru, что певица могла нелестно высказаться о Стасе Михайлове из-за эмоций.

«Эмоциональные фразы, которые произносит Алла, не имеют ничего общего с действительностью. Есть люди, которые, когда переживают и нервничают, отвечают раздраженно. Пугачева — умная, мудрая женщина, ей не двадцать лет. Просто она сейчас находится в семье: там не только муж, там двое детей. Мне кажется, что это чисто эмоциональный выброс», — отметил Левшин.

Он признался, что Пугачева и раньше на репетициях «могла ругнуться», если кто-то из команды допускал ошибки. При этом Левшин признался, что Примадонна никогда не переходила на личности, хотя от звезды доставалось и ему самому. По мнению музыканта, Пугачева сама определяет свою судьбу, поэтому только от ее решений будут зависеть дальнейшие поступки артистки. Он выразил мнение, что исполнительница вполне можете вернуться в Москву в ближайшее время.

5 марта Михайлов заявил, что артисты, позволяющие себе говорить «какие-то неприятные вещи» в адрес России, поступают «не совсем корректно». Журналист спросил певца, успел ли он послушать новую песню Пугачевой и считает ли, что ей «нужно сейчас выпускать новые композиции». На это Михайлов ответил, что песню не слушал, и сразу же обрушился с критикой на артистов, уехавших из России.

В ответ на это Пугачева предложила Михайлову «шуровать зарабатывать, пока может». В своем видеообращении она подчеркнула, что не собирается возвращаться в Россию, а если уж вернется, то «скажет, что думает».

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