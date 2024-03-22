Из меню бара Ивлеевой пропали коктейли с отсылками к «голой вечеринке»

Сразу после технического открытия бара Насти Ивлеевой Nudles из меню пропали все коктейли с отсылками к «голой вечеринке». Об этом пишет Telegram-канал Shot.

В центре Москвы состоялось техническое открытие бара Nudles, который по ряду признаков может принадлежать Анастасии Ивлеевой, выяснила «Газета.Ru». Там подают «Коктейль с извинениями» и «Почти голый коктейль», официально его откроют в апреле. Основателем заведения в соцсетях указан ресторатор Александр Пичугин. В 2022 году, как писали «Ведомости», Пичугин и Ивлеева стали соучредителями ООО «Блеск» и собирались вместе открыть кафе.

После открытия из меню ресторана пропали названия коктейлей с отсылкой к скандальному мероприятию: теперь там можно заказать «Самурайский» коктейль или же напиток под названием «Инь, янь, похулигань». Вместо фотографии Ивлеевой в меню теперь изображена другая девушка с темными волосами.

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