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Яцко назвал Кологривого талантливым артистом

Заслуженный артист Яцко: Кологривый является талантливым актером

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Александр Кряжев/РИА Новости

Никита Кологривый — талантливый актер, чья карьера уже сложилась. Такое мнение в интервью «Пятому каналу» высказал заслуженный артист РФ Александр Яцко. По его словам, персонажи, которых Кологривый играет в кино, похожи на «вырванных из жизни», а этого может добиться только профессионал.

Яцко признался, что лично не знаком с Кологривым, однако наблюдал за ним в картинах, в том числе видел роль Кощея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

«Да, я считаю, что он талантливый парень и занимается своим делом», — подчеркнул заслуженный артист РФ.

Он добавил, что иногда каждый может сказать лишнего. Самое главное, чтобы артисту это не навредило, считает Яцко. Он также пожелал младшему коллеге успехов в карьере.

В ночь на 19 марта в одном из заведений Новосибирска Кологривый, как следует из записей камер видеонаблюдения, напал на сотрудников и приставал к хостес.

21 марта Центральный районный суд Новосибирска арестовал актера на семь суток по делу о хулиганстве.

В тот же день стало известно, что прокуратура Новосибирской области посчитала мягким назначенное Кологривому наказание в виде семи суток ареста. Надзорное ведомство обжаловало решение суда, потребовав увеличить срок до 15 суток. Позднее суд оставил в силе семидневным арест артиста.

Ранее Burger King внес Кологривого в черный список.

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