Дава довел Бузову до слез своим приездом на шоу «Сокровища императора»

Певец и блогер Дава довел до слез свою экс-возлюбленную Ольгу Бузову на реалити-шоу «Сокровища императора». Об этом пишет aif.ru.

«Ты знаешь, что это была эффектная встреча, спустя два года. Спасибо, что приехал в Китай. Я тебя очень ждала!» — сказала Бузова.

После этого она расплакалась и ушла со съемочной площадки, что привело к такому поведению певицы — неизвестно.

Недавно Дава подарил букет красных роз и поцеловал в шею Бузову на шоу «Сокровища императора». Бузова удивилась поступку бывшего возлюбленного. Она приняла букет, а затем пара обнялась. Позже Дава рассказал, что Бузова поддерживала его на протяжении всего проекта. Блогер почувствовал, как у него «что-то екнуло к груди», и решил устроить сюрприз певице.

Манукян известен по своим юмористическим роликам в соцсетях. Он получил наибольшую популярность в 2019 году, когда начал встречаться с артисткой Ольгой Бузовой. В 2021 году блогер и телеведущая расстались. Бузова рассказывала, что тяжело переживала разрыв. Она обвиняла Даву в рукоприкладстве и оскорблениях. По словам блогера, они расстались из-за того, что не сошлись характерами.

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