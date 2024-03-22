HBO выпустила два трейлера второго сезона «Дома дракона»: один за Рейниру, второй за Алисенту

Стриминговый сервис HBO выпустил два трейлера второго сезона сериала «Дом дракона» о противостоянии крупных кланов.

В честь второго сезона приквела «Игры престолов» стриминг выпустил два трейлера: «зеленый» и «черный». Первый рассказывает об истории конфликта между крупными семьями со стороны королевы Алисенты, которая намерена уничтожить «черную» команду принцессы Рейниры. HBO предлагает фанатам серии выбрать свою сторону и анонсирует дату выхода нового сезона: 16 июня 2024 года. Также в новых сериях герои могут оказаться в заснеженном Винтерфелле, которым по сюжету управляет Криган Старк.

В апреле стартовали съемки второго сезона фэнтези-сериала «Дом дракона» — приквела шоу «Игра престолов» по романам писателя Джорджа Р. Р. Мартина. В нем должны появиться «пять новых драконов», а самих серий будет меньше. Сериал планируют выпустить в 2024 году.

Примерно в то же время HBO анонсировал производство еще одного приквела «Игры престолов», который получил название «Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь».

Ранее стало известно, когда начнутся съемки второй и третьей части «Чебурашки».