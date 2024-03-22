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Игорь Матвиенко потерял 1,5 миллиона рублей из-за убыточного бизнеса

«Страсти»: фирма Игоря Матвиенко принесла ему 1,5 миллиона убытков за 2023 год

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Музыкальная студия продюсера и композитора Игоря Матвиенко принесла ему 1,5 миллиона рублей убытков за 2023 год. Об этом пишет портал «Страсти».

В 2008 году Матвиенко открыл фирму ООО «Музыкальная студия Матвиенко», которая предназначена для обучения желающих по специальностям «саунд-продюсирование», «артист-вокалист» и «звукорежиссер». По данным официального сайта компании, обучение вокалу в академии Матвиенко стоит 50 тысяч рублей в месяц, при этом курс занимает девять месяцев, а в стоимость входят офлайн курсы по пению.

Можно приобрести и более бюджетные варианты. Например, лекция и три видеоурока от экс-солистки «Город 312» Светланы Назаренко стоят всего 10 тысяч рублей. В 2022 году «Музыкальная студия Матвиенко» принесла композитору 900 тысяч рублей прибыли, но в 2023 году продюсер потерял на своем бизнесе 1,5 миллиона рублей.

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