«Понравилось бросать его через бар»: Конор Макгрегор о драке с Джилленхолом

Чемпион UFC, боец Конор Макгрегор рассказал о драке с актером Джейком Джилленхолом на съемках фильма «Дом у дороги». Его цитирует Page Six.
«Понравилось бросать Джейка Джилленхола через бар, было весело», — рассказал он.
По словам Макгрегора, актер был внимательным партнером по съемке и терпеливо помогал непрофессиональному артисту.
«Пропустил пару ударов, но и ответил неплохо, так что мы здорово провели время», — сказал спортсмен.
Кроме того, Макгрегор похвалил внешность актера.
«Он красивый парень. Просто плавит людей глазами», — отметил боец.
«Дом у дороги» — ремейк одноименного фильма 1989 года с Патриком Суэйзи.
Накануне Джейк Джилленхол признался, что почти 20 лет ждет роли Бэтмена. Джилленхол пробовался на роль супергероя в фильме Кристофера Нолана «Бэтмен: Начало» (2005), однако режиссер сделал выбор в пользу Кристиана Бэйла.
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