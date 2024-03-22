«Понравилось бросать его через бар»: Конор Макгрегор о драке с Джилленхолом

Чемпион UFC, боец Конор Макгрегор рассказал о драке с актером Джейком Джилленхолом на съемках фильма «Дом у дороги». Его цитирует Page Six.

«Понравилось бросать Джейка Джилленхола через бар, было весело», — рассказал он.

По словам Макгрегора, актер был внимательным партнером по съемке и терпеливо помогал непрофессиональному артисту.

«Пропустил пару ударов, но и ответил неплохо, так что мы здорово провели время», — сказал спортсмен.

Кроме того, Макгрегор похвалил внешность актера.

«Он красивый парень. Просто плавит людей глазами», — отметил боец.

«Дом у дороги» — ремейк одноименного фильма 1989 года с Патриком Суэйзи.

Накануне Джейк Джилленхол признался, что почти 20 лет ждет роли Бэтмена. Джилленхол пробовался на роль супергероя в фильме Кристофера Нолана «Бэтмен: Начало» (2005), однако режиссер сделал выбор в пользу Кристиана Бэйла.

Ранее уборщицу Большого театра обманули на 2 млн руб., представившись Гергиевым.