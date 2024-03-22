Актера Никиту Кологривого снова привезли в суд в Новосибирске. Об этом сообщает kp.ru.

Суд рассмотрит апелляцию прокурора — тот требует пересмотра административного наказания для звезды, считая, что семи суток за дебош в баре Новосибирска недостаточно.

В ночь на 19 марта в одном из заведений Новосибирска актер, как следует из записей камер видеонаблюдения, напал на сотрудников и приставал к хостес. По словам девушки, он укусил ее за ногу и начал заламывать ей руки.

Burger King уже внес Никиту Кологривого в черный список. Сеть ресторанов быстрого питания Burger King не будет обслуживать актера Никиту Кологривого до тех пор, пока он не извинится перед сотрудницей бара.

Накануне стал известен список книг, которые артист взял с собой в спецприемник.

Ранее Анастасия Вертинская объяснила, почему Сталин слушал песни ее отца по ночам.