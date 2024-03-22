Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Никиту Кологривого снова привезли в суд

Актера Кологривого привезли в суд на пересмотр наказания

Актера Никиту Кологривого снова привезли в суд в Новосибирске. Об этом сообщает kp.ru.

Суд рассмотрит апелляцию прокурора — тот требует пересмотра административного наказания для звезды, считая, что семи суток за дебош в баре Новосибирска недостаточно.

В ночь на 19 марта в одном из заведений Новосибирска актер, как следует из записей камер видеонаблюдения, напал на сотрудников и приставал к хостес. По словам девушки, он укусил ее за ногу и начал заламывать ей руки.

Burger King уже внес Никиту Кологривого в черный список. Сеть ресторанов быстрого питания Burger King не будет обслуживать актера Никиту Кологривого до тех пор, пока он не извинится перед сотрудницей бара.

Накануне стал известен список книг, которые артист взял с собой в спецприемник.

Ранее Анастасия Вертинская объяснила, почему Сталин слушал песни ее отца по ночам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами