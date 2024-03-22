Появился список книг, которые взял с собой в спецприемник Кологривый

Отправленный в спецприемник за потасовку в новосибирском баре актер Никита Кологривый взял с собой в камеру четыре книги. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

Известный российский артист лишен свободы на семь суток.

Источник сообщил о четырех книгах, которые оказались у Кологривого в спецприемнике.

«Дар бесценный» Натальи Кончаловской точно есть», — заявил источник. Он затруднился назвать другие книги.

Также Кологривый просил своих знакомых и близких передать ему роман Федора Достоевского «Бесы».

В ночь на 19 марта в одном из заведений Новосибирска актер напал на сотрудников, а также пытался склонить к близости официантку. В целом Кологривый вел себя буйно.

Сообщается, что он укусил девушку за ногу и начал заламывать ей руки.

Burger King уже внес Никиту Кологривого в черный список. Сеть ресторанов быстрого питания Burger King не будет обслуживать актера Никиту Кологривого до тех пор, пока он не извинится перед сотрудницей бара в Новосибирске, которую укусил во время дебоша. Об этом «Газете.Ru» сообщил коммерческий директор компании Иван Шестов.

Ранее охранники столичного бара сломали челюсть и выбили зубы экс-депутату Дагестана.