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Сын Майкла Джексона подал в суд на бабушку

Сын певца Майкла Джексона Блэнкет судится с бабушкой за наследство

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AP

Сын певца Майкла Джексона (1958-2009) Блэнкет (Биджи) подал в суд на свою бабушку Кэтрин, мать артиста. Об этом сообщает TMZ.

Он потребовал, чтобы суд запретил Кэтрин растрачивать наследство певца на судебные тяжбы.

По данным портала, Кэтрин Джексон и Блэнкет сперва объединились ради борьбы с распорядителями наследства, но теперь он передумал.

Размер транзакции, которую оспаривали Кэтрин и Блэнкет, неизвестен. Возможно, предыдущая тяжба касается контракта с компанией Sony, которой должны продать около половины музыкального каталога Джексона за $600 млн.

Оспаривание транзакции суд отклонил, и Кэтрин решила подать на апелляцию, с чем Блэнкет ввиду малой надежды выиграть не согласен, как и с необходимостью тратиться на дальнейшие суды.

Накануне студии Lionsgate и Universal опубликовали первый кадр из готовящегося к выходу байопика о Майкле Джексоне.

В фильме Антуана Фукуа «Майкл» сыграет племянник Майкла Джексона Джафар Джексон.

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