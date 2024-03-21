Штраф Моргенштерну* признали законным

Суд утвердил административный штраф рэперу Алишеру Моргенштерну (признан в РФ иностранным агентом). Об этом говорится в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Московский городской суд, рассказали в пресс-службе судов, рассмотрел жалобу на постановление Савеловского районного суда города Москвы по делу об административном правонарушении в отношении рэпера. Районный суд назначал артисту административный штраф в размере 40 тысяч рублей.

Постановление Савеловского районного суда в новом суде оставили без изменения, а жалобу заявителя — без удовлетворения.

Штраф в 40 тысяч рублей был первым административным наказанием Моргенштерна за неуказание статуса иностранного агента в публикациях в интернете. Всего таких штрафов три, артист пытается обжаловать все.

Поводом для признания музыканта иноагентом в мае 2022 года послужили политические посты в Telegram-канале и ролики в YouTube за которые рэпер получил более 29 миллионов рублей с 2020 по 2022 год от зарегистрированной в Израиле компании Yoola Labs Ltd.

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