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Зепюр Брутян высказалась о задержании отца

Актриса Зепюр Брутян назвала небылицами сообщения о задержании отца

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zepyur_brutyan/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Зепюр Брутян прокомментировала новость о задержании отца и обвинения в его адрес. Ее цитирует издание «СтарХит».

Она назвала сообщения о проблемах отца с законом ложной информацией и небылицами.

«Кому-то не дает покоя тот факт, что у нас спокойная, счастливая жизнь. Кто-то хочет опорочить честь нашей прекрасной семьи», — уверена она.

По мнению актрисы, она знает, кто запускает слухи о ее семье.

«Я понимаю, откуда ноги растут и кому нужно распускать про нас небылицы в информационное поле», — заключила Брутян.

При этом она не стала рассказывать, где именно сейчас находится ее отец и есть ли у него проблемы с законом.

21 марта Telegram-канал Shot сообщил, что оперативники посетили подпольное казино в Рязанском районе Москвы. Силовики обнаружили восемь игровых автоматов в обычной квартире многоэтажного дома. За организацию нелегального бизнеса, по данным канала, были задержаны трое мужчин: 57-летний Аршак Брутян и безработные 26-летний Илгам К. и 55-летний Арташес Т.

Позже прокуратура прокомментировала инцидент с задержанием, не называя имен задержанных.

Ранее стало известно, что ФНС ликвидирует бизнес Александра Реввы в России.

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