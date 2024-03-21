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ФНС ликвидирует бизнес Александра Реввы в России

В России ликвидируют бизнес шоумена Реввы

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Федеральная налоговая служба (ФНС) ликвидирует бизнес шоумена Александра Реввы в России. Об этом стало известно «Газете.Ru».

Фирму Реввы «Эйс Гейминг», согласно оказавшимся в распоряжении издания документам, ликвидировали 18 марта 2024 года.

Компания шоумена занималась продажей внутриигровых товаров в игре-шутере («стрелялке») «Counter-Strike: Global Offensive».

Ревва стал одним из учредителей компании в 2020 году, годом ранее к бизнесу присоединился его коллега, комик Михаил Галустян. Однако последний покинул фирму весной 2023 года.

О возможной ликвидации компании стало известно 21 марта. Издание kp.ru уточняло, что «Эйс Гейминг» была убыточной с самого начала. Так, в 2019 году заявленная «чистая прибыль» составила минус 2,4 млн рублей, в 2020-м — минус 1,3 млн рублей. В 2021 году компания впервые вышла в плюс и заработала 5 тыс. рублей.

Ранее налоговая ликвидировала бизнес Лободы в России.

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