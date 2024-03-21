В ЛДПР оценили Кологривого в роли Жириновского после дебоша актера в Новосибирске

Депутат Госдумы и председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий в разговоре с Telegram-каналом РИА Новости заявил, что фракция позже озвучит свое мнение об актере Никите Кологривом.

Артист является претендентом на роль в фильме о политике Владимире Жириновском, однако накануне Кологривый устроил дебош в баре Новосибирска, что может негативно повлиять на его шансы сыграть в байопике.

До этого сообщалось, что прокуратура Новосибирска планирует обжаловать решение суда, заключившего актера Никиту Кологривого на семь суток административного ареста. Ведомство хочет, чтобы звезда «Слова пацана» отсидел полноценные 15 суток.

21 марта стало известно, что суд в Новосибирске арестовал актера Кологривого на 7 суток по делу о хулиганстве после пьяного дебоша в баре. Актер напился, приставал к хостес, укусил ее и подрался с другими сотрудниками заведения. Затем на Кологривого составили протокол по статье о мелком хулиганстве.

Позднее пострадавшая от действий актера хостес Алиса назвала условием отказа от иска к артисту «нормальные извинения». Потом Кологривый передал свои извинения хостес, которую укусил за ногу, и пообещал цветы.

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