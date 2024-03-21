Денис Клявер рассказал о трудностях воссоединения дуэта «Чай вдвоем»

Певец Денис Клявер на «Юмор FM» рассказал о некоторых сложностях воссоединения со Стасом Костюшкиным ради дуэта «Чай вдвоем».

«Состоявшиеся два солиста объединились, вернувшись как бы в дуэт. Это уже все-таки новая история, новая энергия. Мы потихонечку пытаемся перестраиваться в режим сливания. Потому что есть планы, есть семьи, есть у всех какие-то директора, продюсеры. В общем, много чего есть, что еще пока надо как-то синхронизировать с дуэтом», — уточнил Клявер.

По словам артиста, новый трек дуэта «Нежная» был выполнен в старом стиле «Чая вдвоем». Клявер заверил, что они с Костюшкиным оценили запросы аудитории и пришли к выводу, что фанатам хотелось бы услышать привычное старое звучание. Артист обрадовался из-за того, что «Чай вдвоем» смог сохранить свою жанровую аутентичность сквозь десятилетия.

Участники поп-дуэта «Чай вдвоем» Денис Клявер и Стас Костюшкин в начале 2023 года воссоединялись на церемонии вручения наград RU.TV на сцене Crocus City Hall, тогда они исполнили новую песню «Нежная». Позднее Клявер раскрыл, почему распался «Чай вдвоем».

Ранее Shaman рассказал, как проводит свободное время.