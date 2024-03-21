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Денис Клявер рассказал о трудностях воссоединения дуэта «Чай вдвоем»

Певец Денис Клявер признался, что им с Костюшкиным нужно время для воссоединения

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Телеканал «Россия 1»

Певец Денис Клявер на «Юмор FM» рассказал о некоторых сложностях воссоединения со Стасом Костюшкиным ради дуэта «Чай вдвоем».

«Состоявшиеся два солиста объединились, вернувшись как бы в дуэт. Это уже все-таки новая история, новая энергия. Мы потихонечку пытаемся перестраиваться в режим сливания. Потому что есть планы, есть семьи, есть у всех какие-то директора, продюсеры. В общем, много чего есть, что еще пока надо как-то синхронизировать с дуэтом», — уточнил Клявер.

По словам артиста, новый трек дуэта «Нежная» был выполнен в старом стиле «Чая вдвоем». Клявер заверил, что они с Костюшкиным оценили запросы аудитории и пришли к выводу, что фанатам хотелось бы услышать привычное старое звучание. Артист обрадовался из-за того, что «Чай вдвоем» смог сохранить свою жанровую аутентичность сквозь десятилетия.

Участники поп-дуэта «Чай вдвоем» Денис Клявер и Стас Костюшкин в начале 2023 года воссоединялись на церемонии вручения наград RU.TV на сцене Crocus City Hall, тогда они исполнили новую песню «Нежная». Позднее Клявер раскрыл, почему распался «Чай вдвоем».

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