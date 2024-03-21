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Звезда фильма «Кокаин» обвинила Джонни Деппа в оскорбительном поведении на съемках

Актриса Гаудини рассказала об оскорблении от Джонни Деппа на съемках «Кокаина»

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Bobby Bank/Getty Images/Tristan Fewings/The Red Sea International Film Festival

Актриса Лола Гаудини, которая снималась в криминальной драме «Кокаин» с Джонни Деппом, рассказала об оскорблении от актера на съемках картины. Об этом пишет Independent.

По словам артистки, режиссер проекта Тед Лемме в определенный момент попросил ее рассмеяться после реплики Деппа, что она и сделал. В ответ на это звезда «Пиратов Карибского моря» якобы вспылил и начал оскорблять Гаудини, принижая ее профессионализм.

«Кем, черт возьми, ты себя возомнила? Заткнись. Я здесь пытаюсь произнести свои реплики, а ты, черт возьми, отвлекаешь меня», — процитировала актриса слова Деппа.

Артистка добавила, что после инцидента он подошел к ней и извинялся за выходку, объяснив свое поведение тем, что находился в образе.

При этом представители Джонни Деппа отреагировали на слова Гаудини, отметив, что актер всегда стремился к тому, чтобы поддерживать здоровую атмосферу на съемках. К тому же команда Деппа отметила, что воспоминания других участников съемочной группы в некоторой степени разнятся со словами актрисы о поведении артиста на съемках «Кокаина».

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