Виктор Добронравов рассказал, у какого режиссера готов был сыграть любую роль

Актер Виктор Добронравов в беседе с ТАСС признался, что сыграл бы любую роль в работе режиссера Римаса Туминаса.

«Вот придет какой-нибудь не очень талантливый режиссер, скажет: «Я хочу, чтобы вы у меня сыграли дядю Ваню или Гамлета». А ты не хочешь играть у этого человека Гамлета. У нас был режиссер Римас Туминас, который недавно ушел, я готов был у него играть что угодно, потому что это всегда было интересно», — подчеркнул Добронравов.

Советского и литовского режиссера, бывшего худрука Театра им. Евгения Вахтангова Римаса Туминаса не стало 6 марта. Ему было 72 года. С 2014 года режиссер болел раком легких. Причиной трагедии медики назвали оторвавшийся тромб.

Недавно Telegram-канал Shot сообщал, что отец Виктора Добронравова, актер Федор Добронравов отменил все спектакли на ближайший год до января 2025 года. По данным издания, артисту предстоит продолжительная реабилитация после операции, без которой он мог бы остаться инвалидом. 28 февраля, уточняет канал, звезда «Сватов» обратился в больницу с жалобами на боли в шее и позвоночнике и болезненное глотание.

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