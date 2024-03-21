Никита Кологривый отшутился после вопроса о содержании в спецприемнике

Актер Никита Кологривый на заседании суда по делу о пьяном дебоше в баре Новосибирска пошутил, что нормально поспал в спецприемнике. Об этом пишет РИА Новости.

«Первый раз за неделю поспал нормально», — улыбнулся Кологривый.

По словам звезды сериала «Слово пацана», в спецприемнике было тепло, его не забыли покормить. Кологривый заверил, что будет отбывать свое наказание, если суд посчитает его справедливым.

До этого сообщалось, что прокуратура Новосибирска планирует обжаловать решение суда, заключившего актера Никиту Кологривого на семь суток административного ареста. Ведомство хочет, чтобы звезда «Слова пацана» отсидел полноценные 15 суток.

21 марта стало известно, что суд в Новосибирске арестовал актера Кологривого на 7 суток по делу о хулиганстве после пьяного дебоша в баре. Актер напился, приставал к хостес, укусил ее и подрался с другими сотрудниками заведения. Затем на Кологривого составили протокол по статье о мелком хулиганстве.

Ранее Кологривый попросил прощения за пьяный дебош в баре Новосибирска.