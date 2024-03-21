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Бывший продюсер Алсу Белоцерковский был госпитализирован из-за проблем с сердцем

Baza: продюсера Белоцерковского госпитализировали из-за проблем с сердцем

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Бывший продюсер певицы Алсу Валерий Белоцерковский был госпитализирован в Москве из-за проблем с сердцем. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным канала, продюсер попал в больницу 19 марта, сейчас он лежит в палате класса люкс. Основная версия медиков — гипертоническая болезнь второй стадии. Baza сообщает, что состояние здоровья Белоцерковского ухудшилось после недавно перенесенной операции.

Недавно публициста и телеведущего Леонида Млечина госпитализировали в Москве. У неоднократного победителя премии ТЭФИ диагностировали коронавирусную инфекцию. Отмечается, что до госпитализации Млечин жаловался на слабость, одышку и кашель. После осмотра медики доставили телеведущего в больницу, где сделали КТ. Сейчас журналист находится в состоянии средней тяжести.

В 2015 году Млечин вел ток-шоу «Загадка судьбы» на телеканале «Россия-1». Журналист также находился в жюри фестиваля социально значимых фильмов «Герой нашего времени» и всероссийского конкурса «Патриоты России».

Ранее стало известно, почему Леонтьев решил уйти со сцены.

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