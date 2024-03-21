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Шоураннер «Фишера» поставил спектакль «Пигмалион» про московскую элиту

Продюсер Кальварский представил «Пигмалиона» в Театре на Малой Бронной

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Продюсер и режиссер Сергей Кальварский поставил спектакль «Пигмалион» в Театре на Малой Бронной. Постановка посвящена московской элите, пишет РИА Новости.

Шоураннер сериала «Фишер» признался, что обсуждал идею собственного спектакля с режиссером и худруком Театра на Малой Бронной Константином Богомоловым. Кальварский отметил, что у него к теме актерской профессии есть ностальгический интерес со времен обучения в театральном институте.

«У меня был к этой теме такой интерес ностальгический. И я буквально в шутку говорю: «Костя, а может, дашь мне какой-нибудь эпизод в театре? Чтобы закрыть этот мой гештальт». А Костя говорит: «Нет, старик, роль я тебе не дам. Но если хочешь, можешь попробовать поставить спектакль», — рассказал Кальварский.

По словам продюсера, постановка в сатирическом свете изобразит лицо современной российской «элитки». Кальварский добавил, что многое в «Пигмалионе» пришло от Богомолова, который принимал активное участие в работе над постановкой.

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