«Сделать что-то глобальное»: МакSим рассказала, что ищет причину своего спасения

Певица МакSим рассказала, что после тяжелой болезни и комы, которую она пережила в 2021 году, она задается вопросом о причине своего выздоровления. В беседе с телеканалом «360» исполнительница призналась, что уверена в существовании своей важной миссии.

«Сейчас возникает вопрос, для чего я понадобилась Богу здесь, ситуация была крайне тяжелая», — подчеркнула она.

МакSим рассказала, что после своего спасения стала по-другому относиться к миру и теперь старается быть добрее к окружающим. При этом она уверена, что должна сделать что-то глобальное и изменить подход к собственному творчеству.

По словам артистки, в какой-то момент она осознала, что не помнит смысл своих песен и чувства, толкнувшие ее на их написание. Это случилось из-за многочисленных концертов, туров, «переодеваний и образов», считает певица. МакSим призналась, что многолетняя концертная деятельность вытянула из нее энергию, из-за чего она почувствовала себя пустой, а теперь старается вновь набраться жизненных сил.

«Лучше быть здоровой и полной, чем худой и пустой», — подчеркнула певица.

Напомним, также МакSим рассказала, что прекращает ездить в концертные туры, так как ей это не позволяет состояние здоровья. Несмотря на это, она пообещала, что будет иногда выступать в отдельных городах.

Ранее певицу возмути слухи о паузе в карьере.