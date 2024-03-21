Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Сделать что-то глобальное»: МакSим рассказала, что ищет причину своего спасения

Певица МакSим: после выздоровления возник вопрос, для чего я понадобилась Богу

close
100%
maksimartist/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица МакSим рассказала, что после тяжелой болезни и комы, которую она пережила в 2021 году, она задается вопросом о причине своего выздоровления. В беседе с телеканалом «360» исполнительница призналась, что уверена в существовании своей важной миссии.

«Сейчас возникает вопрос, для чего я понадобилась Богу здесь, ситуация была крайне тяжелая», — подчеркнула она.

МакSим рассказала, что после своего спасения стала по-другому относиться к миру и теперь старается быть добрее к окружающим. При этом она уверена, что должна сделать что-то глобальное и изменить подход к собственному творчеству.

По словам артистки, в какой-то момент она осознала, что не помнит смысл своих песен и чувства, толкнувшие ее на их написание. Это случилось из-за многочисленных концертов, туров, «переодеваний и образов», считает певица. МакSим призналась, что многолетняя концертная деятельность вытянула из нее энергию, из-за чего она почувствовала себя пустой, а теперь старается вновь набраться жизненных сил.

«Лучше быть здоровой и полной, чем худой и пустой», — подчеркнула певица.

Напомним, также МакSим рассказала, что прекращает ездить в концертные туры, так как ей это не позволяет состояние здоровья. Несмотря на это, она пообещала, что будет иногда выступать в отдельных городах.

Ранее певицу возмути слухи о паузе в карьере.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами