Скончался актер из «Бегущего по лезвию»

Американский актер Майкл Эммет Уолш умер на 89-м году жизни. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на менеджера артиста Сэнди Джозефа.

Как рассказал Джозеф, Уолш скончался 19 марта в больнице городе Сент-Олбанс в штате Вермонт. Причиной смерти стала остановка сердца.

Уолш был известен как актер второплановых ролей. Свою карьеру он начал в 1969 году на Бродвее, его дебютным спектаклем стал «Носит ли тигр галстук?», в котором он играл вместе с Аль Пачино. После этого актер попробовал себя в кино и получил известность, снявшись в фильме «Удар по воротам» в роли спортивного журналиста. Его также можно увидеть в дебютной работе братьев Коэн «Просто кровь», он получил за эту роль премию «Независимый дух».

За свою долгую карьеру Уолш снялся в более чем 200 фильмах и сериалах, включая культовый «Бегущий по лезвию», где он исполнил роль капитана Брайанта. За это его в 2018 году включили в Зал славы характерных актеров.

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