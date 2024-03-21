Экс-участница «Дома-2» заморозила биоматериал бывшего мужа, чтобы родить

Экс-участница «Дома-2» Олеся Малибу призналась, что планирует родить ребенка от бывшего мужа Артемия. Ее слова передает PROZVEZD.

«У меня уже было четыре неудачные подсадки. Были проблемы по-женски, поэтому материал не приживался. Я очень переживала по этому поводу, ходила к психологам. Но не сдалась. Знаю, что буду самой лучшей мамой», — заявила модель.

По словам девушки, она планирует рожать сама. Малибу хотела бы прибегнуть к помощи суррогатной матери, но не может этого сделать, так как уже находится не в браке. По словам шоувумен, сейчас она полностью исключила из своего рациона сахар и соль, а также отказалась от фастфуда и алкоголя. Малибу отметила, что она сидит на спортивном питании ради того, чтобы ее будущий малыш родился здоровым.

При этом, добавила модель, она не уверена, что готова к новым отношениям на фоне недавнего развода. Однако она хочет, чтобы мужчина ее «содержал».

«Я — человек «про деньги». Меня возбуждает энергия финансов. Они у меня всегда есть с 16 лет. Это круче, чем интим. Нам, милфам, нужны деньги!» — подчеркнула Малибу.

Олеся Малибу вышла замуж за предпринимателя на 19 лет старше нее 6 сентября 2023 года в Москве. В октябре стало известно, что звезда «Дома-2» разводится.

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