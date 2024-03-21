Выступивший в Кремле Pupo об отмене в Литве: «Никогда никому не подчинялся»

Итальянский певец Pupo (настоящее имя — Энцо Гинацци) признался в беседе с ТАСС, что в Литве на него оказывали сильное давление местные политики и журналисты из-за выступления артиста в Кремле.

«Они требовали пояснений, как я мог себе позволить выступать на сцене Кремлевского дворца. <...> И дали мне понять, что если я там выступлю, то не смогу выступать в Литве», — рассказал исполнитель.

Гинацци отметил, что всегда делал то, что считал верным и никогда никому не подчинялся. Он уверен, что искусство не должно подвергаться цензуре. По словам Pupo, в России его никто не ставил перед выбором. Он заявил, что рад отмене выступления в стране, где не уважают свободу и мешают артистам делиться своим творчеством.

До этого Pupo во время пресс-конференции в Кремле признался, что приехал с выступлением в Россию не ради политического контекста. По словам артиста, он понимает, что после концерта в России его будут активно критиковать на Западе в том числе и итальянские поклонники. Pupo подчеркнул, что никогда не прекращал свои поездки в Россию. Он убежден, что другим артистам также не стоит отказываться от концертов в РФ из-за политических прений.

13 марта Гинацци заявлял, что выступит в Кремле ради дела мира. Его московский концерт «Большой бенефис Pupo. В кругу друзей» прошел 15 марта.

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