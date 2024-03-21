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Бывший участник «Фабрики звезд» сделал предложение Волочковой

Певец Иващенко сделал предложение Волочковой и подарил серьги за 600 тыс. рублей

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Шоумен и бывший участник музыкального шоу «Фабрика звезд» Егор Иващенко признался, что предложил балерине Анастасии Волочковой выйти за него замуж. Его слова передает издание kp.ru.

Мужчина встал на одно колено перед экс-солисткой Большого театра на бизнес-конференции «Ценнее денег». Иващенко подарил танцовщице серьги с бриллиантами за 600 тыс. рублей, сделал предложение и пригласил на свидание.

Позднее телеведущий признался, что артистка приняла от него только предложение встретиться вновь на свидании. Она предупредила потенциального жениха, что за ней уже ухаживает певец Прохор Шаляпин. По словам Иващенко, он пойдет с Волочковой на ужин в ресторане 30 марта — после шоу «Одержимость» танцовщицы. Шоумен назвал балерину завидной невестой.

В феврале Анастасия Волочкова заявляла, что все мужчины от нее теряют голову, и поэтому у нее было много романов, в том числе — с женатыми. Своей самой главной любовью в жизни танцовщица назвала миллиардера Сулеймана Керимова.

Ранее Стас Михайлов обратился к Алле Пугачевой после критики со стороны певицы.

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