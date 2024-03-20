Фильм российского режиссера о Голливуде со звездой «Твин Пикс» выйдет в прокат

Фильм российского режиссера Влада Козлова о Голливуде «Немая жизнь» выходит в прокат в России 21 марта. Об этом сообщил «Газете.Ru» дистрибьютор картины АВК'PRO.

В основу сюжета фильма легла история легенды эпохи немого кино Рудольфо Валентино. Главные роли в фильме исполнили 95-летняя звезда Золотого века Голливуда Терри Мур, Изабелла Росселлини («Синий бархат»), Шерилин Фенн («Твин Пикс»), Франко Неро (Джанго) и другие.

По сюжету загадочная женщина в черном (Мур) появляется на съемках фильма о звездах старого Голливуда, чтобы почтить память Валентино и раскрыть свою тайну.

Сейчас Терри Мур является самой возрастной актрисой в мире, сыгравшей главную роль в художественном фильме, ранее это звание носила актриса и режиссер Лиллиан Гиш («Нетерпимость», «Ветер»), которой на момент съемок в фильме «Августовские Киты» было 93 года.

«Я так горжусь тем, что Терри Мур сыграла главную героиню в моем фильме в таком почтенном возрасте. И это не просто роль старушки-пенсионерки, а романтическая роль — ведь она играет влюбленную женщину», — отмечает Козлов.

Мировая премьера фильма состоялась на кинофестивале Sedona International Film Festival в 2023 году, который проходит ежегодно в Седоне, штат Аризона, США. Лента получила главный приз в номинации «Лучший полнометражный фильм». Также картина отмечена несколькими наградами других американских фестивалей.

Накануне стало известно, что в российский прокат выйдет мелодрама из программы Канн «Теория простых чисел» Анны Новион.

Премьера фильма состоялась на 76-м Каннском кинофестивале, российская премьера запланирована на 21 марта.

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