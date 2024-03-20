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Киносказка «Бесконечная история» получит серию ремейков

Книгу «Бесконечная история» во второй раз экранизируют

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Кадр из фильма «Бесконечная история»

Фильм «Бесконечная история» 1984 года получит серию ремейков. Как сообщает Variety, книгу немецкого писателя Михаэля Энде снова экранизируют.

Договор с обладателем авторских прав на произведение заключила студия See-Saw Films («Власть пса»). Экранизацией займутся продюсеры Иэн Каннинг и Эмиль Шерман.

По данным Variety, наследники Энде рассматривали предложения об экранизациях от разных студий и стриминговых сервисов в течение последних нескольких лет.

Всего планируется выпустить несколько фильмов, рассчитанных на показ в кинопрокате.

Книга «Бесконечная история» вышла в 1979 году в Германии и была переведена на 45 языков мира. В центре сюжета — мальчик Бастиан с богатой фантазией, который, спасаясь от хулиганов, находит магическую книгу и после этого должен спасти загадочную страну Фантастику, где живут драконы, гиганты и прочие мифические существа.

«Это история вневременная и своевременная, ее можно пересказать заново. Книга необычная тем, что к ней можно возвращаться в разном возрасте и находить новые смыслы. Мы верим, что каждое поколение заслуживает собственного путешествия в Фантастику», — уверен Каннинг.

Накануне два популярных актера исчезли из титров «Летучего корабля».

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